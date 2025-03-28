Суд может отобрать у Долиной квартиру, которую ей только что вернули

Российская певица Лариса Долина, которой суд постановил вернуть квартиру, проданную по мошеннической схеме, может снова ее лишиться. Такое мнение высказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

По его словам, если приобретшая жилплощадь Полина Лурье подаст апелляцию и докажет, что она не была в курсе действий мошенников и является добросовестным покупателем, суд может поддержать ее.

Получается, в деле двое потерпевших. Лурье, по сути, тоже становится жертвой. Человек купил квартиру, заплатил деньги, а оказалось, что владелец квартиры её не собирался продавать. Тогда есть вероятность, что после апелляции суд встанет на её сторону", — цитирует эксперта «Абзац».

Ранее в Сети появилась информация о том, что мошенники обманули Долину, когда она была психически неустойчива.