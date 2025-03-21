Mash: мошенники обманули Ларису Долину, когда она была психически неустойчива

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Народная артистка отдала им около 200 млн рублей и продала по их указанию квартиру в центре Москвы. В результатах экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, сообщается, что в тот момент певица была «психически неустойчивой».

Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница хита «Погода в доме» в тот момент много плакала и тревожилась. Но, несмотря на свое моральное состояние, она смогла в день сделки выступить перед студентами в университете, а затем и с концертом в Кремле.

На гражданском процессе представители знаменитости не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы в подтверждение слов. Поэтому, даже если сделку признают недействительной, Долина все равно должна будет вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 млн рублей. При этом деньги сейчас находятся у мошенников.

По данным СМИ, новые собственники приобрели квартиру у знаменитости за 112 миллионов рублей. Деньги исполнительница получила, однако затем перевела их неизвестным лицам. По телефону они представились сотрудниками спецслужб, убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. Туда же исполнительница отправила и свои личные сбережения. В итоге Долина потеряла 180 миллионов рублей, оставшись без наличных и квартиры.

Напомним, артистка продолжает хозяйничать в квартире, которую продала по мошеннической схеме. В Сеть попало видео, как Долина проводит урок по вокалу в той самой недвижимости.