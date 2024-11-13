Суд Москвы зарегистрировал жалобу Насти Ивлеевой по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

Блогерша была признана виновной по статье за дискредитацию ВС. Установлено, что в личном блоге Настя выражала негативное отношение к СВО. Защита Ивлеевой утверждает, что «истек срок давности привлечения к административной ответственности».

Как сообщает источник, судебное заседание назначено на 27 ноября.

Напомним, что у Ивлеевой начались проблемы после поста двухлетней давности. Блогерше был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, Настя не признает вину.

Ранее Настя Ивлеева напомнила подписчикам, что Джаред Лето обещал сняться в ее шоу. Подробности читайте в этой новости.

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