Валерий Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России

Певец Валерий Леонтьев поднял прайс на новогодние корпоративы в России в полтора раза. Артист просит 15 млн рублей и плюсом 300 тысяч рублей за аппаратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Новый год Леонтьев собирается провести в Дубае. Там он выступит примерно за $150–200 тысяч. А в России он готов спеть на предновогодних мероприятиях. Гонорар – 15 млн рублей. По условиям: оплата перелета, номера в отеле для него и его команды, Mercedes-Benz с водителем, алкоголь и мясная нарезка.

Напомним, что в этом году Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Однако осенью неожиданно согласился выступить на концерте Игоря Крутого. После этого он задумался о том, чтобы возобновить творческую деятельность. Как сообщил Mash, исполнитель «прощупывает почву» перед возможным возвращением.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал о состоянии Валерия Леонтьева. По его словам, артист уже не может отработать полноценный концерт.