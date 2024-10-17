НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 октября 2024, 13:48
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«Интернет помнит все»: Настя Ивлеева не теряет надежды снять в своем шоу Джареда Лето

Настя Ивлеева напомнила подписчикам, что Джаред Лето обещал сняться в ее шоу .
«Интернет помнит все»: Настя Ивлеева не теряет надежды снять в своем шоу Джареда Лето

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Анастасия Ивлеева отошла от всех своих проектов и наслаждается отдыхом. Однако один из них все же заставил знаменитость прервать молчание. Инфлюенсер вспомнила, как актер и певец Джаред Лето пообещал сняться в ее шоу.

Это произошло еще во времена пандемии коронавируса. Тогда Ивлеева провела небольшой совместный стрим с Лето. Во время трансляции Настя спросила у голливудской звезды насчет коллаборации. Джаред подумал и согласился на предложение.

«Интернет помнит все, особенно обещания! Я все еще не теряю надежды выучить английский и снять Джареда в своем новом Шоу», — написала блогер в своем Telegram-канале Настя Ивлеева.

Ранее сообщалось, что организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в России. За одно выступление звезда получит не менее 100 млн рублей.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Настя Ивлеева
Автор:Артем Хохлов
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Настя Ивлеева
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