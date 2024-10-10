Суд Москвы закрыл процесс по иску певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной. Как сообщает источник, журналистов не пустили в зал судебного заседания.

Встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединен с иском певицы. Его рассмотрят 10 октября.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников. Сумма ущерба превышает 200 млн рублей. На данный момент на квартиру певицы наложен арест.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина продолжает оплачивать ЖКУ за квартиру, которую потеряла из-за мошенников. Подробности читайте в этой новости.

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