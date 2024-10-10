Сергей Шнуров не вернул гонорар в 140 млн за отмененный концерт в Петербурге

Сергей Шнуров не вернул гонорар в 140 млн за отмененный концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает НСН.

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что артист не вернул гонорар за несостоявшееся выступление. По мнению Евгения, Шнуров винит во всем промоутера и пытается «на всех надавить», чтобы не возвращать деньги.

«Я продаю концерт Шнура, и оплачиваю ему гонорар. Его по каким-то причинам запрещают. Дальше мы идем и отдаем людям деньги, просим вернуть Сергея гонорар. Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых», — заявил Евгений.

Евгений добавил, что не может получить деньги от Сергея уже 1,5 года.

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