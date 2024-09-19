Не числится долгов: Долина продолжает оплачивать ЖКУ за потерянную из-за мошенников квартиру

На московской квартире Ларисы Долиной не числится долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом Regnum сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несмотря на то что исполнительница лишилась жилплощади из-за мошенников, она продолжает исправно платить за нее. Почему Долина так поступает, по не известно. По словам собеседника журналистов, можно рассматривать два случая.

Первый свидетельствует о том, что артистка все еще надеется получить жилплощадь назад. Также это, возможно, связано с тем, что переоформление квитанций на новых владельцев квартиры еще не произошло.

«Но факт остается фактом, даже после ареста бывшая собственница платит за квартиру», — заявил источник.

Ранее адвокат новой хозяйки квартиры Ларисы Долиной рассказал о травле. По его словам, мать-одиночку Полину Лурье почти довели до нервного срыва.