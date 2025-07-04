Суд Москвы взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировой суд в Москве взыскал с актера плату за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма накопившегося долга не уточняется.

Сам Дмитрий не комментировал наличие задолженности.

Напомним, актер уже больше трех лет не появлялся в эфире ТВ. Нагиев на некоторое время отказывался и от съемок, но в 2025 году вышло несколько крупных премьер с участием Дмитрия. Также он зарабатывает на жизнь благодаря актерским курсам в Дубае.

Ранее сайт «Страсти» взял интервью у Дмитрия Нагиева. Он рассказал о съемках в кино, курсах в ОАЭ и отношениях с сыновьями. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что Елена Исинбаева полностью закрыла долг перед налоговой в 1,5 миллиона рублей.