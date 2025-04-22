«В этой профессии у меня ни черта не получается»: Дмитрий Нагиев о съемках в кино, курсах в ОАЭ и отношении с сыновьями

В фильмографии Дмитрия Нагиева много знаковых ролей. Он снимался в детективных проектах, комедиях и фильмах, основанных на реальных событиях. Кто-то знает Дмитрия по образу в сериале «Каменская», а кто-то взглянул на актера с новой стороны благодаря проекту «Непрощенный» об авиакатастрофе. В каждой роли Нагиев раскрывается по-разному, но всех их объединяет одно — харизма и мастерство актера.

Несмотря на любовь публики, сам Нагиев иронично заявляет, что не достиг высот в профессии. Кроме того, даже на съемочной площадке ведет себя наравне со всеми и «не качает права». Зато с полной отдачей входит в кадр, самостоятельно выполняет трюки и делится опытом с начинающими артистами.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Дмитрий рассказал о съемках в новом проекте Жоры Крыжовникова «Санкционер», раскрыл свой райдер, дал редкий комментарий о сыновьях и объяснил, как возникла идея о курсах актерского мастерства в ОАЭ.

Дмитрий, вы рассказывали, что последние годы режиссеры часто предлагают роли, чтобы раскрыть вас с новой стороны. А каким зрители увидят вас в сериале СТС «Санкционер»? Что вас объединяет с героем?

Есть актеры, у которых в любой роли всегда прослеживаются они сами, поэтому, наверное, смешно говорить, что сейчас я создам что-то этакое. Как говорил мой мастер: «Если, играя кошку, тебе на секунду показалось, что ты кошка, надо вызывать санитара».

Дмитрий, ваш герой попал под санкции и в одночасье лишился всего. А в реальной жизни сталкивались с санкциями?

Нет. Но думаю, что в той или иной мере нас всех это коснулось. Тот позор при расчете за границей, когда ищешь по карманам какие-то тугрики, чтобы купить еду… Это ужасно.

Вы сами выполняете трюки в кино. Станет ли сериал Жоры Крыжовникова исключением?

Да, почти всегда делаю сам. Но недавно вернулся из Дубая, где провожу курсы актерского мастерства. Там я решил удивить студентов своей пластикой и сделал кувырок вперед с зависом. А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону… Вот я полторы недели еле и передвигаюсь. В кадре пытаюсь хромоту прибрать. В целом, конечно, какие-то простенькие трюки могу. Отчего же нет?