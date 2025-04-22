«В этой профессии у меня ни черта не получается»: Дмитрий Нагиев о съемках в кино, курсах в ОАЭ и отношении с сыновьями
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В фильмографии Дмитрия Нагиева много знаковых ролей. Он снимался в детективных проектах, комедиях и фильмах, основанных на реальных событиях. Кто-то знает Дмитрия по образу в сериале «Каменская», а кто-то взглянул на актера с новой стороны благодаря проекту «Непрощенный» об авиакатастрофе. В каждой роли Нагиев раскрывается по-разному, но всех их объединяет одно — харизма и мастерство актера.
Несмотря на любовь публики, сам Нагиев иронично заявляет, что не достиг высот в профессии. Кроме того, даже на съемочной площадке ведет себя наравне со всеми и «не качает права». Зато с полной отдачей входит в кадр, самостоятельно выполняет трюки и делится опытом с начинающими артистами.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Дмитрий рассказал о съемках в новом проекте Жоры Крыжовникова «Санкционер», раскрыл свой райдер, дал редкий комментарий о сыновьях и объяснил, как возникла идея о курсах актерского мастерства в ОАЭ.
Дмитрий, вы рассказывали, что последние годы режиссеры часто предлагают роли, чтобы раскрыть вас с новой стороны. А каким зрители увидят вас в сериале СТС «Санкционер»? Что вас объединяет с героем?
Есть актеры, у которых в любой роли всегда прослеживаются они сами, поэтому, наверное, смешно говорить, что сейчас я создам что-то этакое. Как говорил мой мастер: «Если, играя кошку, тебе на секунду показалось, что ты кошка, надо вызывать санитара».
Дмитрий, ваш герой попал под санкции и в одночасье лишился всего. А в реальной жизни сталкивались с санкциями?
Нет. Но думаю, что в той или иной мере нас всех это коснулось. Тот позор при расчете за границей, когда ищешь по карманам какие-то тугрики, чтобы купить еду… Это ужасно.
Вы сами выполняете трюки в кино. Станет ли сериал Жоры Крыжовникова исключением?
Да, почти всегда делаю сам. Но недавно вернулся из Дубая, где провожу курсы актерского мастерства. Там я решил удивить студентов своей пластикой и сделал кувырок вперед с зависом. А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону… Вот я полторы недели еле и передвигаюсь. В кадре пытаюсь хромоту прибрать. В целом, конечно, какие-то простенькие трюки могу. Отчего же нет?
А как пришли к тому, чтобы передавать знания и опыт начинающим артистам?
Меня пригласили. Школа решила так: «Давайте мы еще и букву "Н" в название программы поставим». Почему бы и нет? Но, когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно. Я работаю, сколько заработал, столько проел. Вот у нас двадцать человек на курсе. Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелеты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там все срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю. Хотелось бы и зарабатывать на этом, но пока речи не идет. Мне и в России предлагают курсы набирать при вузах. Но тут ни солнца, ни моря...
Дмитрий, вы — актер такого уровня, когда можете выдвигать свои условия. Пользуетесь таким правом на съемках?
Нет таких условий. Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что недоели ребята… Просто если не доверяешь режиссеру, продюсеру, то работай с тем, кому доверяешь. Я, в общем-то, достаточно гуттаперчевый человек, слушаю и принимаю условия. Но есть какие-то вещи, которые в силу врожденных понтов или приобретенных обговариваю сразу на берегу.
Что, например?
Десятичасовой рабочий день. Всю жизнь работал по двенадцать часов, как и все. Но актер — это же член общества, гражданин страны. Почему тогда у нас рабочий день двенадцать часов, а не восемь? Так повелось вдруг последние двадцать лет, но я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и произнес, что буду сниматься по десять часов. Все.
А до какого возраста планируете сниматься?
Не знаю. Пока играю молодежь, пока доверяют мне, пока присылают сценарии Остапа Бендера. Я говорю: «Ребят, ну там 26 или 28 лет герою. Нужно совесть иметь. Не в 82 же мне играть это». Поэтому работаю, потом перейду на роли, наверное, отцов, дедов, потом бабушек. В общем, вулкан потух, но дым еще идет.
А на что никогда бы не согласились? На какие сцены?
Нет таких. Когда сцена в голове заранее невозможна, смени профессию. Но хорошо бы для начала почитать сценарий. И если это оправдано сценарием, то нет таких сцен, на которые я бы не пошел.
Вы рассказывали, что ваш сын Марк очень избирателен в выборе фильмов. А он смотрит проекты с вашим участием, как он их оценивает?
Куда он денется? Смотрит. Вопрос, с каким лицом...
А он не планирует пойти учиться на актера?
Понятия не имею. Я надеялся, что и Кирилл не планирует, но потом он поступил в Школу-студию МХАТ.
Почему надеялись?
Это зависимая профессия, дамская. Сохранить здесь мужское лицо очень тяжело. Еще и завистливая профессия, не приносящая огромного состояния. Вот сколько я поработал, столько получил. По-моему, Рокфеллер сказал: «Если вы работаете и получаете именно за свою работу, то никогда не станете богатым». Я получаю столько, сколько просидел на съемочной площадке. И это касается всех. Есть актеры побогаче, есть беднее. Но каша у всех одна: никаких миллиардов мы не получаем.
А если бы не актерство, чем бы занялись?
Понятия не имею. В этой профессии у меня ни черта не получается. А если что-то другое брать, там у меня совсем... Конечно, я кокетничаю, но работать не люблю.