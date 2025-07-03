Уехавшая из России Елена Исинбаева ликвидировала задолженность в 1,5 миллиона рублей перед налоговой службой

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вышла из «красной зоны» и полностью рассчиталась с налоговой, выплатив долг в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Напомним, что о задолженности спортсменки в 1 млн 516 тыс. руб. стало известно на прошлой неделе. Как минимум треть этой суммы была связана с неуплатой коммунальных платежей.

Также сообщалось, что 27 июня Волгоградская инспекция Федеральной налоговой службы заблокировала все счета Исинбаевой. Теперь счета разморожены, а в отношении самой легкоатлетки прекращены исполнительные производства.

В 2021 году Елена Исинбаева уехала из России, сегодня 43-летняя спортсменка постоянно живет в Испании.

Ранее мы писали о том, что межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области запретила участнику группы Little Big Илье Прусикину* (признан иноагентом в РФ) осуществлять операции по счетам из-за того, что он вовремя не предоставил в ведомство налоговую декларацию.