Суд Москвы отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

Суд Москвы отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Москве во втором Западном военном окружном суде состоялось заседание, во время которого была отклонена апелляция Эльмана на арест.

По информации источника, Пашаев находится в хорошем состоянии: он занимается спортом в СИЗО и не жалуется на здоровье.

Эльмана подозревают в мошенничестве на сумму, превышающую 45 млн рублей. По данным СМИ, он пообещал за деньги Алексею Блиновскому освободить жену из СИЗО.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев присвоил себе деньги, переданные бойцам СВО. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что задержанного за мошенничество Эльмана Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката.