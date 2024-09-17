Эльман Пашаев несколько раз был лишен адвокатского статуса

Обвиняемый в мошенничестве по делу Елены Блиновской бывший адвокат Эльман Пашаев шесть раз лишался своего статуса и пять раз восстанавливал его. Это следует из информации, опубликованной на сайте Минюста РФ.

Сообщается, что Пашаев был зарегистрирован в качестве адвоката в Краснодарском крае, два раза в Москве, в Ямало-Ненецком автономном округе и дважды в Северной Осетии. Но во всех регионах действие его удостоверения было прекращено.

В настоящий момент Эльман Пашаев не имеет действующего статуса адвоката.

На Пашаева возбуждено дело по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вечером 16 сентября экс-адвоката актера Михаила Ефремова задержали сотрудники военного следственного комитета. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, бывший адвокат намеренно «обрабатывал» мужа блогера Елены Блиновской, зная всю бесперспективность дела. По такой же схеме он поступил с Ефремовым, осужденным впоследствии на 8,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» прокомментировал новость о задержании Пашаева. Подробнее читайте здесь.