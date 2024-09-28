Эльман Пашаев присвоил себе деньги, переданные бойцам СВО

В деле Эльмана Пашаева вскрываются новые подробности. Выяснилось, что бывший адвокат Михаила Евремова обманывал звезд и олигархов, которые передавали через него гуманитарную помощь на СВО.

Бывший коллега задержанного рассказал Telegram-каналу Mash, что для реализации схемы Пашаев создал благотворительный фонд. Экс-адвокат созвал множество меценатов, звезд, медийных личностей на встречу, где рассказал об организации. Присутствующим Пашаев объяснял, как важно быть патриотом и помогать солдатам.

По данным издания, они поверили Пашаеву. Некоторые перевели деньги, другие — закупили гумпомощь, которую передали экс-адвокату. Эльман все доставил в часть, заявив, что вещи и обмундирование передает он лично. О деньгах он умолчал.

Напомним, изначально Эльмана Пашаева задержали по делу Елены Блиновской. Экс-адвокат уговорил супруга блогера передать ему крупную сумму денег взамен за освобождения «королевы марафонов» из тюрьмы. Позже заявление на него написали десятки обманутых клиентов. Также выяснилось, что фигурант дела продавал отправленным на СВО заключенным безопасные места в тылу.