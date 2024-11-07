Суд Москвы оставил Артема Чекалина и блогера Лерчек под домашним арестом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, экс-супруги не присутствовали на заседании. Адвокат блогерши пришла в суд с папкой документов, требовала смягчить меру пресечения и настаивала дать разрешение Лерчек общаться с близкими. По её словам, блогерша исполняла все требования во время избрания меры пресечения.

Как утверждает источник, Артему Чекалину разрешили общаться с братом и близкими родственниками. По данным SHOT, ранее общение было запрещено, так как брат Артема проходил по делу как свидетель. Чекалин болезненно переживал запрет на общение с близкими: он не хотел, чтобы семейные связи разрушались. Теперь Артем может видеться и общаться с детьми.

Ранее бывшая возлюбленная Артема Чекалина высмеяла его ухаживания. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что модель Анастасия Решетова вынуждена закрыть вторую фирму в этом году.