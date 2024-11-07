Опубликовано 07 ноября 2024, 13:101 мин.
Модель Анастасия Решетова вынуждена закрыть вторую фирму в этом году
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28-летняя модель Анастасия Решетова закрывает вторую фирму в этом году. У нее останется один действующий бизнес.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, запущен процесс ликвидации компании, выпускавшей нательное белье. Фирма работала с 2020 года. Генеральным директором являлась сестра Решетовой Валентина. По информации издания, девушка живет в Испании.
Также известно, что за прошлый год фирма ушла в минус на 13 млн рублей. До этого была прекращена деятельность компании «Багира косметик».
У модели остается компания, связанная с салонами красоты. Фирма работает с 2017 года. Гендиректором тоже является Валентина.
Ранее сообщалось, что Решетова купила недвижимость в Дубае стоимостью более 25 млн рублей.