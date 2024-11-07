Модель Анастасия Решетова вынуждена закрыть вторую фирму в этом году

28-летняя модель Анастасия Решетова закрывает вторую фирму в этом году. У нее останется один действующий бизнес.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, запущен процесс ликвидации компании, выпускавшей нательное белье. Фирма работала с 2020 года. Генеральным директором являлась сестра Решетовой Валентина. По информации издания, девушка живет в Испании.

Также известно, что за прошлый год фирма ушла в минус на 13 млн рублей. До этого была прекращена деятельность компании «Багира косметик».

У модели остается компания, связанная с салонами красоты. Фирма работает с 2017 года. Гендиректором тоже является Валентина.

Ранее сообщалось, что Решетова купила недвижимость в Дубае стоимостью более 25 млн рублей.