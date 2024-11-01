Не мужчина: бывшая возлюбленная Артема Чекалина высмеяла его ухаживания

Бывшая возлюбленная блогера Артема Чекалина решила посмеяться над ним, пока он находится под арестом. Надежда Сенатская опубликовала ролик, в котором показала, как за ней ухаживает экс-муж Лерчек и как должен это делать настоящий мужчина.

Роман Чекалина и Сенатской закрутился после развода блогера. Он делился, что переживает вторую молодость. Однако эти отношения продлились недолго. Когда Артем вновь столкнулся с проблемами с законом, Надежда не стала поддерживать его. Вместо этого она начала публично высмеивать ухажера.

Блогерша смонтировала видео, в котором показала денежный перевод от Чекалина на сумму 1 рубль и назвала его «мальчиком». А, по ее мнению, настоящий мужчина должен преподносить ей дорогие подарки, делать сюрпризы, покупать цветы и возить ее в путешествия.

К слову, юмор Надежды многие не поддержали. В Сети ее осудили за насмешки над экс-бойфрендом.

Напомним, что Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом. Их подозревают в выводе денег из страны через подложные документы. По данным следствия, они перевели за 2 года свыше 1 млн долларов.

Ранее Лерчек и ее бывшего мужа заподозрили в попытке побега.