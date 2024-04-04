Суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого*

Таганский суд Москвы оштрафовал известного стендап-комика Руслана Белого* (признан иноагентом на территории России) за нарушение правил работы иноагента. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Артиста обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно материалам дела, юморист не сопроводил публикацию на платформе «Дзен» от 12 сентября сообщением, предупреждающем о его статусе иностранного агента.

В итоге суд назначил звезде Comedy Club штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что это первый материал, который был оформлен на Белого* по данной статье КоАП РФ. Сам комик в настоящий момент находится на территории Испании.

Ранее мы писали, что Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию с рекордным числом иноагентов.

Также Белый* пожаловался на стоимость услуг ЖКХ в Европе.

*(признан иноагентом на территории России)