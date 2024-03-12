Уехавший из РФ комик Руслан Белый* пожаловался на стоимость услуг ЖКХ в Европе

Уехавший из России комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе. Во время концерта в Испании он признался, что платит только за воду 9 тысяч рублей в месяц.

«Мне вчера пришёл счёт за воду 180 евро — это нормально? Это за два месяца. Я плачу здесь девять тысяч рублей за месяц. За воду. Это при том, что я живу у воды», — приводит слова Белого* ИА «Регнум».

Комик также в шутливой форме не исключил, что через несколько лет будет вынужден вернуться в Россию и просить прощения «на все видеоустройства, которые найдёт».

В 2023 году Белый* эмигрировал в Испанию. Юморист уже неоднократно признавался, что испытывает финансовые трудности после переезда.

Ранее сообщалось, что в Таиланде и Индонезии отменили концерты Белого*. По мнению комика, организаторы мероприятия просили его подписать письмо с требованием не критиковать Россию.

*Признан иностранным агентом на территории России