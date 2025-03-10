Суд Москвы оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, суд Москвы со второго раза оштрафовал дизайнера за публичное осквернение религиозных символов. Протокол поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули отделу МВД для устранения недостатков.

7 марта Лебедева признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа. Точную сумму в суде не уточнили. Статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Сам Лебедев не комментировал решение суда.

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