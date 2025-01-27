Артемий Лебедев призвал россиян не беречь себя и работать по 15 часов. Об этом он рассказал в шоу «Креаторы».

Дизайнер Артемий Лебедев признался, что не уходил в отпуск на протяжении последних 30 лет. По его словам, он работал даже без выходных и при этом не испытывал чувства выгорания.

«Когда вы успели устать? От чего? Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно», — заявил он.

По словам дизайнера, в США гораздо ответственнее походят к рабочему процессу, нежели в России.

«Нельзя беречь свое тело. Нужно его использовать — у него есть мышечная масса. Ее нужно использовать в деле. Тоже самое касается и работы — не нужно себя жалеть», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что блогер Артемий Лебедев назвал отвратительным советский фильм «Три мушкетера».