Заплатила 666 млн рублей налогов: обвиняемой в отмывании денег Митрошиной избирают меру пресечения

Блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств, доставили в Чертановский районный суд для избрания меры пресечения. Во время заседания девушка рассказала, что заплатила 666 млн рублей налогов.

Как пояснил адвокат блогера, в период с 2023 по 2025 год Митрошина заплатила 666 млн рублей по налогам. Александра заверила, что у нее нет имущества, так как она все продала.

Помимо этого, девушка пообещала не препятствовать следствию и попросила отправить ее под домашний арест, который она планирует отбывать дома у родителей мужа.

«Я признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу. Я закрыла недоимку налоговой. То, что считается легализацией покупка квартиры, я не знала. Но так и есть», — приводит слова Митрошиной Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам блогерши, во время ареста ее сможет содержать супруг, у которого есть свое ИП. Прокурор и защита блогера также попросили суд отправить ее под домашний арест.

Напомним, Митрошину задержали в аэропорту Сочи, когда она вернулась в Россию из Дубае. Незадолго до этого девушка шутила на тему неуплаты налогов.