Суд Москвы обязал СК частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Басманный суд Москвы обязал СК частично прекратить уголовное преследование Тархана Эльдукаева — бывшего борца-вольника, обвиняемого в похищении Руссо и попытке его убийства. Защита указала, что сроки давности по делу с похищением вышли, и представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство. При этом спортсмена подозревают еще в ряде преступлений и не отпускают на СВО.

Напомним, что на жизнь артиста неоднократно покушались. Дело Тархана касается эпизода, произошедшего в 2004 году.

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