«Загремит на семь лет»: Андрей Разин объяснил претензии к экс-солисту «Ласкового мая»

Уехавший в США экс-руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин ответил на слова бывшего участника коллектива Сергея Серкова, обвинившего его в буллинге и угрозах. Как пояснил продюсер, все дело в постере с анонсом сольного концерта артиста, в котором крупными буквами указано название легендарного коллектива.

«Конечно, Серков сядет. В первый раз, возможно, его оштрафуют, а на второй – он загремит на семь лет, потому что срывает концерты Андрею Гурову, у которого официальный контракт. Гуров – единственный, кто имеет право от правообладателя товарного знака «Ласковый май», а также на исполнение песен группы, которые на законном основании выкупила и зарегистрировала библиотека Конгресса США», - заявил Разин в беседе с mk.ru.

Продюсер также заверил, что Серков никогда не был в интернате и с Юрием Шатуновым не общался с 1988 года. Более того, по словам Разина, в группе «Ласковый май» Серков подрабатывал нелегально, никаких документов, подтверждающих его причастность к коллективу, нет.

По версии Разина, Серков со своим директором по имени Юлия договариваются о концертах от имени «Ласкового мая». При этом они якобы прикрываются неким документом от 2007 года, выданным от имени основателя коллектива, композитора Сергея Кузнецова. За выступление Серков требует 500 тысяч рублей.

«За все это Серков сядет вместе со своей директрисой», – пообещал Разин.

В свою очередь, бывший солист группы «Ласковый май» Андрей Гуров признался, что Сергей Серков был в 1988 году барабанщиком в коллективе, но его уволили из-за несоблюдения гигиены.

«Стараясь быть модным, носил длинные волосы, у него постоянно были вши. Плюс его дебоши и плохое поведение», - сказал Гуров.

После смерти Юрия Шатунова 23 июня 2022 года все имущество, включая интеллектуальные права на музыкальные произведения, унаследовали по закону РФ его супруга Светлана и дети Эстелла и Дэннис.

Ранее стало известно, что семья Шатунова получила около 15 миллионов рублей за использование в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» песен группы «Ласковый май».