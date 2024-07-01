«С ума сходят девушки»: Авраам Руссо раскрыл секрет популярности и рассказал, где живет

Певец Авраам Руссо устроил танцевальный вечер во время шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артист рассказал о творчестве и раскрыл правду о том, где сейчас живет.

Знаменитость исполнил хиты и новинки: «Обручальная», «Шоколадка Чикита», «Знаю», «Просто любить тебя», «Любовь, который больше нет», «Мужчина вышел погулять». Ведущие шоу поинтересовались, где сейчас обитает певец. Раньше он жил на несколько стран!

«Я был в России и остался в России. Просто периодически лечу туда-сюда», – поделился звезда.

Артист отметил, что его жена и дочери находятся в другой стране. Он планирует воссоединиться с ними к своему дню рождения. 21 июля Аврааму исполняется 55 лет!

«Знаете, очень многое было в жизни – потерял я ее, приобрел, заново родился. То есть в рубашке родился, как говорят. Гастролирую, постоянно у нас есть работа. Две песни, которые только что спел, как минимум 300 миллионов русскоговорящих знают. Это же благословение, правда? Воспринимают, любят по-прежнему. С ума сходят девушки», – порассуждал певец в эфире «Авторадио».

У звезды есть мечта открыть продюсерский центр, где у артиста с продюсером складывались бы здоровые отношения. Руссо признался, что пока не воплотил задуманное, но ждет того самого момента.

В студии певец впервые исполнил новую композицию «Мужчина вышел погулять» и немного рассказал о ней. Оказалось, что ему позвонил друг – композитор Артем Орлов, который предложил новый трек. Единственное условие – снять клип в стиле диско.

«Он отправляет мне куски из фильма «Танцор диско», и мы подготовились насколько могли. Это не мой жанр, понимаете, но сделали по максимуму. Цель такая была: чтобы, как на любой свадьбе «Обручальную» поют, на этой песне мужчины вышли танцевать», – объяснил артист.