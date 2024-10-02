Суд Москвы обязал Козловского оплатить штраф в 37 тыс. из-за долга за квартиру

Суд Москвы обязал Данилу Козловского оплатить штраф в 37 тыс. из-за долга за квартиру. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, иск в отношении Козловского поступил в суд в сентябре 2022 года. Актер не погасил долг за элитную недвижимость на улице Машкова в размере 800 тысяч рублей. В результате Басманный суд Москвы назначил Козловскому штраф в размере 37 тысяч.

Отмечается, что в декабре 2022 года с артиста взыскали долг в 400 тысяч рублей.

На данный момент ни актер, ни его представители не комментировали новость о штрафе.

Ранее 37-летнюю Оксану Акиньшину заподозрили в беременности от Данилы Козловского. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что солистка «Тутси» Леся Ярославская отказалась от идеи покупать жилье в Турции.