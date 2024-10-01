Солистка «Тутси» Леся Ярославская отказалась от идеи покупать жилье в Турции. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail.ru.

Певица Леся Ярославская рассказала, что всегда мечтала о домике у моря. В какой-то момент участница группы «Тутси» едва не купила недвижимость в Турции.

«Были моменты, когда я реально рассматривала покупку квартиры в Турции, поскольку мои друзья приобретали там жилплощадь», — рассказала певица.

Однако в итоге на покупку повлияли зарубежные санкции и Ярославская отказалась от этой идеи.

«А потом, когда начались неблагоприятные внешние обстоятельства, и я посмотрела, с каким трудом они сейчас эти квадратные метры продают и какие у них проблемы, то подумала: „Как хорошо, что я купила недвижимость в России, а не где-то еще“», — заявила она.

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