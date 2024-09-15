Ждет ребенка от Данилы Козловского: актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности

37-летняя актриса Оксана Акиньшина в последнее время редко выходит в свет и не раскрывает подробности своей жизни. Однако недавно артистка сделала исключение и поделилась в соцсети снимками в новом осеннем образе, после чего ее заподозрили в беременности.

На опубликованных фото Оксана Акиньшина предстала в длинном облегающем платье и кардигане в модном сейчас оттенке — бургунди. Актриса дополнила образ черной сумкой и туфлями на каблуках и собрала волосы в хвост. Артистку запечатлели во время прогулки по вечерней Москве.

«Встречаю осень вместе с капсулой 12storeez», — написала Оксана Акиньшина.

Подписчики оценили образ знаменитости, но обратили внимание на ее изменившуюся фигуру. Многие посчитали, что Оксана Акиньшина находится в положении.

«Оксана, Вас можно поздравить с четвертым малышом?», «К лицу животик. Будто изнутри светитесь!», «Давно пора нормальную семью заводить», — написали пользователи Сети.

Актриса не стала отвечать на комментарии, а после они и вовсе исчезли. Однако, если предположения все же подтвердятся, то вполне возможно, что отцом ребенка является актер Данила Козловский, с которым, по слухам, Оксана Акиньшина состоит в отношениях уже не первый год, а их роман начался еще во время съемок фильма «Чернобыль» (2021). Пара никак не комментировала свои отношения, но появлялась вместе на публике. Кроме того, знаменитостей замечали на отдыхе за границей.

Напомним, у Оксаны Акиньшиной уже есть трое детей. В браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым у актрисы родился сын Филипп, которому сейчас 15 лет. Во второй раз артистка вышла замуж в 2012 году за продюсера Арчила Геловани. У пары двое детей — 11-летний сын Константин и 7-летняя дочь Эмми.

Ранее мы писали о том, что Оксана Акиньшина прилетела в Грузию, где в это время находился Данила Козловский.