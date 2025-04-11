Суд Москвы наказал Ксению Собчак за неоплату административного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Москвы оштрафовал журналистку за неоплату в срок другого административного штрафа. Сумма назначенного наказания не уточняется. Также нет данных, за что Ксения ранее получила штраф.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказали в суде.

По данным источника, за неуплату административного штрафа накладывается административный штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.

Сама Ксения не комментировала сообщения СМИ о новом штрафе.

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