Журналистка Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе

Журналистка Ксения Собчак не только руководит своим медиа, но и неплохо зарабатывает на ресторанном бизнесе. По данным Kp.ru, в 2024 году у заведения, в котором телеведущая имеет долю, выручка составила 401 млн рублей.

Собчак является одним из учредителей ООО «ФИШ». Еще в 2023 году ресторан показывал плохие результаты и был убыточным. Бизнес ушел в минус на 6,6 млн рублей. Однако в 2024 году показатели совсем другие. Выручка увеличилась на 166 млн рублей, а чистая прибыль составила 58 млн рублей.

Однако не у всех звезд шоу-бизнеса дела в ресторанном бизнесе идут хорошо. Например, актер из «Универа» Арарат Кещян не может вывести свое заведения из числа убыточных. В 2024 году ООО «Фулмус Плаза» ушла в минус на 443 тысячи рублей.

Чуть лучше ведет бизнес певец Григорий Лепс. Ему принадлежит доля в ресторанном бизнесе — ООО «Пить». В 2024 году его прибыль составила 1,5 млн рублей.

Ранее портал «Страсти» выяснил, что Владимир Познер заработал на своем ресторане 216 млн рублей.