Суд арестовал участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio

Участника организованной блогершей Настей Ивлеевой вечеринки в московском клубе рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев) арестовали на 15 суток. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что музыканту был составлен протокол по статье КоАП РФ 20. 1 «Мелкое хулиганство». Также Васильева признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Пятнадцать суток, угу, пока. [Ничего], спортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал рэпер.

При этом представители артиста пока никак не комментировали появившуюся информацию.

Ранее модель Алена Кравец назвала скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой полной безвкусицей. Звезда уточнила, что вечеринка прошла «на грани фола и пошлости».

Также с критикой мероприятия от Ивлеевой выступила актриса Анна Хилькевич. По ее мнению, вечеринка блогерши «лишена всякой идеологии».