«Каким-то чудом я не появилась там»: Кравец высказалась о вечеринке Ивлеевой
Модель Алена Кравец назвала скандальную вечеринку Ивлеевой полной безвкусицей.
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Известная модель и певица Алена Кравец высказалась о скандальной «голой» вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой в Москве. Ее слова приводит Пятый канал.
«Каким-то чудом я не появилась там, просто не успела, но, конечно, все утро мне слали эти БДСМ-фото», — заявила Кравец.
Артистка подчеркнула, что мероприятие было полной безвкусицей. По ее мнению, вечеринка прошла «на грани фола и пошлости». Звезда уточнила, что могла бы сделать подобное событие намного элегантнее и аристократичнее.
«Это как чувство вкуса — или оно у тебя есть, или его нет. Можно быть аристократичной и держать себя как леди, а не опускаться до какого-то животного стиля», — отметила модель.
Кравец добавила, что известным людям необходимо нести ответственность за свое поведение.
Ранее актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Насти Ивлеевой и назвала ее пошлой.
Также с критикой мероприятия от популярной телеведущей выступила блогерша Айза-Лилуна Ай.