«Каким-то чудом я не появилась там»: Кравец высказалась о вечеринке Ивлеевой

Известная модель и певица Алена Кравец высказалась о скандальной «голой» вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой в Москве. Ее слова приводит Пятый канал.

«Каким-то чудом я не появилась там, просто не успела, но, конечно, все утро мне слали эти БДСМ-фото», — заявила Кравец.

Артистка подчеркнула, что мероприятие было полной безвкусицей. По ее мнению, вечеринка прошла «на грани фола и пошлости». Звезда уточнила, что могла бы сделать подобное событие намного элегантнее и аристократичнее.

«Это как чувство вкуса — или оно у тебя есть, или его нет. Можно быть аристократичной и держать себя как леди, а не опускаться до какого-то животного стиля», — отметила модель.

Кравец добавила, что известным людям необходимо нести ответственность за свое поведение.

Ранее актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Насти Ивлеевой и назвала ее пошлой.

Также с критикой мероприятия от популярной телеведущей выступила блогерша Айза-Лилуна Ай.