Актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Ивлеевой и назвала ее пошлой

Актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Насти Ивлеевой и назвала ее пошлой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой ни личный блог знаменитости.

В Москве состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Дмитрий Билан. Для выхода в свет артисты выбирали прозрачные боди и откровенные платья.

Мероприятие вызвало общественный резонанс. Его осудили не только россияне, но и знаменитости. Анна Хилькевич вошла в число тех, кто против подобных вечеринок.

По мнению актрисы, «голыми ходят за закрытыми дверьми своих квартир». Анна считает, что Настя — кумир подростков. Она должна вдохновлять и подавать положительный пример, однако ее вечеринка «лишена всякой идеологии».

«У каждого есть право воплощать свои фантазии. Но давайте это делать в своих домах. Какой положительный пример можно вынести из ее откровенно пошлой вечеринки?» — возмутилась Анна.

Ранее мнение актрисы поддержали Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Знаменитости высмеяли Настю Ивлееву после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этой статье.