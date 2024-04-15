«Стыдоба!»: концерт Александра Серова в Угличе завершился провалом

13 апреля в Угличе Ярославской области прошел концерт Александра Серова. Однако он завершился провалом: публика ушла, не дождавшись его окончания.

На концерт изначально пришло мало зрителей. Но даже они решили покинуть зал, не дождавшись окончания мероприятия, пишет YarNews.

В соцсетях осудили тех, кто покинул зал, а их поступок назвали неуважением к народному артисту и его музыкантам.

«Стыдоба! Приехал народный артист. Еще играли музыканты, певец вышел и увидел перед собой пустующий зал — зрители понеслись в гардероб за своей одеждой», — пишет одна из возмущенных зрительниц.

Она добавила, что зрители проявили неуважение к музыкантам и были как «стадо баранов». Жительница города призвала дожидаться момента, когда артисты покинут сцену.

Напомним, Александр Серов признался, что тратит на внуков 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что Александр Серов высказался против введения дресс-кода для эстрадных артистов на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Он уверен, что музыканты могут выбрать любые наряды, но их внешний вид должен не нарушать закон нашей страны.