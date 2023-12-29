«Вместо плавок сажают себе зайца»: Серов высказался о дресс-коде эстрадных артистов

Певец России Александр Серов высказался против введения дресс-кода для эстрадных артистов на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Он уверен, что музыканты могут выбрать любые наряды, но их внешний вид должен не нарушать закон нашей страны.

По словам Серова, у каждого свое понимание внешнего вида — кому-то хочется раздеться пояс, кому-то снять брюки и выйти в плавках.

«А некоторые вместо плавок сажают себе зайца. Сидит себе зайчик, а артист выступает. Но лично я прошёл 90-е и зайчика не „надевал“», — цитирует Серова Абзац.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак поддержали дресс-код almost naked и пришли на него полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее стало известно, какие российские артисты, посетившие голую вечеринку Ивлеевой, попали под прицел ФНС. Налоговая заинтересовалась деятельностью Филиппа Киркорова, Джигана, Лолиты Милявской и Анной Asti.