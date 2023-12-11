69-летний певец Александр Серов сообщил, что тратит на внуков 500 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

В студии передачи певец поделился подробностями семейной жизни. Несмотря на большую любовь к внукам, артист не смог назвать их даты рождения. По словам Серова, после перенесенного ковида у него «не работает голова».

Также Александр отметил, что редко видится с наследниками. Как выяснилось, частым встречам мешает «большое расстояние» между ними. При этом Серов не забывает о внуках и ежемесячно отправляет им 500 тысяч рублей.

«Они живут на одной даче, я — на другой. Большое расстояние, пробки. Тяжело ездить, но иногда я приезжаю», — высказался Александр.

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