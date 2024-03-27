«Стыдно за однофамильца»: Юрий Назаров осудил Дмитрия Назарова

Народный артист России Юрий Назаров поделился мнением о поведении актера Дмитрия Назарова, который назвал фейком «Аллею Ангелов» в Донецке. Его слова приводит aif.ru.

«Ну что я могу сказать про этого недочеловека? Стыдно, неловко мне за однофамильца. Потому что на Аллее ангелов я был. И все, что происходило на Донбассе, видел, в отличие от Назарова, своими собственными глазами», - заявил народный артист России.

Назаров подчеркнул, что его однофамилец вместе с супругой «одержимы холопским недугом». Он добавил, что звезда сериала «Кухня» преклоняется перед Западом и «всем антироссийским».

Ранее Дмитрий Назаров сочинил издевательский стих о теракте в «Крокус Сити Холле». В своей работе артист решил порассуждать на тему смертной казни. По его мнению, траур в России использовался лишь для возвращения к вопросу ужесточения высшей меры наказания.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал арестовать имущество Назарова из-за стиха о теракте.