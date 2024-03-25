Актер Дмитрий Назаров сочинил издевательский стих о теракте в «Крокусе». Мужчина не принес соболезнования, а вместо этого зачитал строки о трауре в соцсетях. Многим они показались издевательскими, о чем пишет RT.

Звезды шоу-бизнеса не могут остаться в стороне и выражают соболезнования, а также перечисляют деньги пострадавшим и предлагают помощь. В это же время Назаров публикует пост со стихотворением, где рассуждает на тему смертной казни. По его мнению, траур в стране использовался только для того, чтобы вернуться к вопросу ужесточения высшей меры наказания.

«Мы даже траур превращаем в повод благословения казней на Руси», — говорит Дмитрий на кадрах.

Напомним, что 22 марта преступники ворвались в здание концертного зала в Красногорске с оружием перед выступлением рок-группы «Пикник». Многие зрители уже были на месте, а некоторые находились в зале, кто-то стоял в очереди на входе. Террористы открыли огонь, стреляли в спину убегающим людям, не жалея женщин и детей. После они подожгли помещение, чтобы начался пожар. Многие оказались заблокированы и всеми способами искали пути к спасению.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале.

Ранее мы писали о том, что юрист Соловьёв призвал лишить актера Назарова звания из-за стиха о теракте в «Крокусе». По мнению мужчины, самое печальное, если это делает человек, который считал или считает Россию своей Родиной.