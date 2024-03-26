«Это преступление»: Милонов призвал арестовать имущество актера Назарова после его стиха о теракте в «Крокусе»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал арестовать имущество актера Дмитрия Назарова. По его мнению, звезда «Кухни» совершил преступление, сочинив стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле».

После вооруженного нападения террористов на посетителей концертного зала в Красногорске Назаров опубликовал свое новое произведение, которое многие раскритиковали, посчитал издевательским. Так его воспринял и Виталий Милонов, подчеркнувший, что актер уже неоднократно негативно высказывался в адрес России.

«Безусловно, это преступление. Безусловно, это действие, которое подпадает под существующие статьи Уголовного кодекса», - заявил депутат в беседе с «Абзацем».

Милонов отметил, что Назарова необходимо лишить оставшегося в России имущества. По его мнению, только так его можно наказать за его «негодяйство».

«В качестве обеспечительной меры нужно арестовывать всё имущество и активы этого человека», - поделился Виталий Милонов.

Напомним, что Дмитрий Назаров уже довольно давно не живет в Москве. Из-за критики политики страны его уволили из МХТ им. А.П. Чехова, после чего он перебрался с женой сначала в Израиль, а затем в Канны. О возвращении актер не говорит, но признается, что скучает по столице России.