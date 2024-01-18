«Стыдно»: певица Слава высказалась о скандале с Хайдаровым

Певица Слава решила признаться, что ей стыдно за скандал с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает издание THзвезды.

В 2023 году между певицей и хирургом произошел скандал. Тогда исполнительница хита «Одиночество» осталась разочарована пластикой груди, сделанной Тимуром. Артистка публично обвинила его в непрофессионализме и подала в суд.

По словам знаменитости, она тяжело пережила скандал. В тот период она «много пила», чтобы справиться с волнением. Из-за этого в ее блоге появлялись видео, записанные в нетрезвом состоянии.

«Стыдно смотреть, в каком виде я выкладывала ролики! Их суть была верна, но показано все в очень нелицеприятном виде. Все это мне тяжело далось», — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров спас жизнь пассажирке рейса Дубай — Москва. Тимур измерил россиянке давление, дал ей необходимые лекарства и оказал психологическую поддержку. Подробности смотрите в этой статье.

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