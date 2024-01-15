Пластический хирург Тимур Хайдаров спас жизнь пассажирке рейса Дубай — Москва. Об этом сообщает издание StarHit.

Во время перелета у женщины случился приступ: у нее упало давление, пропал пульс и онемели руки. Кроме того, россиянка начала задыхаться. После этого она запаниковала, вспомнив о наличии детей.

«В глазах страх, ничего сказать не могу. Родные со всех сторон кричат, бортпроводницы в панике не могут настроить маску, и я уже прощалась с жизнью», — сообщила потерпевшая.

Как выяснилось, Тимур Хайдаров смог спасти жизнь пассажирке. К хирургу обратилась за помощью сестра задыхающейся женщины. Она узнала звездного врача, поэтому в нужный момент позвала Хайдарова к месту родственницы.

По информации источника, Тимур измерил россиянке давление, дал ей необходимые лекарства и оказал психологическую поддержку.

«Он ни минуты не медлил», — рассказала сестра пассажирки.

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