Девушка Тимати назвала Волочкову глупым человеком

Девушка Тимати призвала балерину Анастасию Волочкову не позориться на всю страну. Об этом сообщает Super.

На днях Анастасия Волочкова раскритиковала фото Валентины Ивановой. Балерина показала откровенный кадр модели и с досадой заявила, что за это ей ничего не будет. Узнав о словах Анастасии, Валентина решила ей ответить.

В первую очередь, модель заявила, что не хочет «распыляться на глупого человека». Валентина считает, что Анастасия тратит время, которое она могла бы провести с пользой, обучая детей.

«Могла бы заняться чем-то полезным, а не позориться на всю страну, пытаясь обвинить других в своих проступках», — заявила избранница Тимати.

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