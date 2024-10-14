«Строители отговаривали»: Газманов установил посреди гостиной купель

Баню любят не только обычные жители нашей страны, но и звезды российского шоу-бизнеса. Певец Олег Газманов настолько ее фанат, что оборудовал купель прямо посреди гостиной.

Газманов решил сделать баню прямо в доме. Двойную купель он разместил посреди гостиной.

«Меня строители отговаривали: „Зачем тебе это?“», — признался народный артист России в программе «Секрет на миллион».

Недавно Олег Газманов осудил звезд, уехавших после начала СВО. Певец отказался считать их коллегами и назвал врагами. Исполнитель также отметил, что друзья разделяют его позцию.

Также артист раскрыл свою главную вредную привычку. Он признался, что не придерживается строгой диеты для здоровья. Регулярно Газманов пьет красное вино и ест красное мясо. Он также рассказал, что уделяет занятиям спортом всего 15 минут в день, «чтобы запустить сердце».