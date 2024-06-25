«Проживу на пять лет меньше»: 72-летний Газманов раскрыл свою главную вредную привычку

Народный артист России Олег Газманов признался, что ре придерживается строгой диеты, чтобы сохранить здоровье. Об этом он заявил в эфире передачи «Звезды сошлись».

По словам 72-летнего музыканта, он регулярно употребляет красное вино и жаренные на огне стейки. Певец допустил, что из-за подобной привычки может прожить на пять лет меньше. Он также рассказал, что уделяет занятиям спортом всего 15 минут в день, «чтобы запустить сердце».

«Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи. Потом уже узнал, что это интервальное голодание. Хорошее красное вино — это прекрасно. Пусть я проживу на пять лет меньше. Я это делаю не каждый день — во всем нужна мера», — поделился Газманов.

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