73-летний певец Олег Газманов осудил уехавших из России звезд после начала СВО. Об этом сообщает mk.ru.

Олег Газманов отличается патриотической позицией. Более того, артист с первых дней поддерживает военных, находящихся в зоне СВО. Вот почему Газманов резко высказался в адрес звезд, осудивших политику России. Певец отказался считать их коллегами и назвал врагами.

«Если ты находишься по другую сторону, значит, ты враг. Знаете, что больше всего поражает… Если ты уехал из России, то хотя бы оттуда не лей грязь на свою страну. Враги, одним словом. По-другому я назвать их не могу», — высказался Газманов.

По словам артиста, после начала СВО у него не изменился круг общения. Он отметил, что друзья разделяют его позицию.

«Я никого из своих друзей, тех людей, с которыми я общался и общаюсь, врагом назвать не могу. Ни у одного из них сознание не изменилось. Все мои друзья, как ими были, так и остались», — резюмировал артист.

Ранее Олег Газманов призвал россиян не ездить в западные страны после ареста Павла Дурова. Подробности читайте в этой новости.