«Строили отношения»: раскрыта реакция Аллы Пугачевой на расставание Никиты Преснякова с возлюбленной

Старший сын Кристины Орбакайте в 2010 году впервые представил публике свою невесту Аиду Калиеву. Никита Пресняков ввел девушку в свою звездную семью и даже сделал предложение, однако пара рассталась в 2014 году.

Сейчас 33-летний Пресняков-младший счастливо женат на Алене Красновой, однако поклонники все еще помнят о его романе с Калиевой. И только недавно стала известна реакция знаменитой бабушки артиста Аллы Пугачевой.

Оказалось, Примадонна одобряла выбор внука и не препятствовала отношениям. А после расставания даже прокомментировала разрыв.

«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», - приводит слова исполнительницы хита «Арлекино» портал tourprom.ru.

Напомним, Алла Пугачева подарила внуку дом на Истре. После переезда Преснякова в США особняк выставили на продажу за 225 миллионов рублей, но покупателей на него так и не нашлось. Вернувшись в Россию, Никита вдвое снизил цену на недвижимость, но и это не спасло ситуацию.

После переезда в США Никита Пресняков пытается построить карьеру. Весной 2024 года он объявил о начале гастрольного тура, но билеты продать самостоятельно не смог, поэтому ему на помощь пришла мама Кристина Орбакайте.