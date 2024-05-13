Без мамы не справляется: сбежавший из России Никита Пресняков попросил о помощи Орбакайте

После отъезда из России Никита Пресняков пытается построить карьеру в США. Весной 2024 года он объявил о начале гастрольного тура. 21 мая внуку Аллы Пугачевой исполнится 33 года — свое день рождения он планирует отметить на сцене клуба в Сан-Франциско. Но, по-видимому, билеты на мероприятие разбирают не очень активно, поэтому в их продаже решила помочь мать Никиты Кристина Орбакайте.

Начинающий музыкант объявил о трехдневной распродаже билетов на концерт: их можно приобрести с 20% скидкой. Помочь собрать полный зал зрителей решила помочь и его мать Кристина Орбакайте в социальных сетях.

«Действует всего три дня», — написала она.

Сын Кристины Орбакайте живёт в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки. По данным СМИ, музыкант вместе с женой живет в роскошных апартаментах небоскреба Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Стоимость подобной недвижимости составляет порядка 2,5 млн долларов.

Ранее певица Кристина Орбакайте после появления о слухов о возможном выступлении в Кремлевском дворце перебралась поближе к России. Она призналась, что вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым отдыхает в Италии.