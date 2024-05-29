«Очень нужны деньги»: внук Аллы Пугачевой тайно вернулся в Россию

Певец Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Kp.ru.

Никита Пресняков уже 2 года не проживает в России. Вместе с возлюбленной он обосновался в США, где занимается развитием карьеры с нуля. Как утверждает источник, пока он выступает в небольших клубах и получает маленькие гонорары. Недавно Пресняков приезжал в Россию, чтобы решить финансовые проблемы.

Алла Пугачева оставила внуку в наследство дом на Истре. Особняк выставили на продажу за 225 млн рублей, но покупателей на него не нашлось. Вернувшись в РФ, Никита вдвое снизил цену на недвижимость. Сейчас ее можно приобрести за 125 млн.

«Вернулся в Россию одним днем, чтобы выставить дачу на продажу. Видимо, Никите очень нужны деньги. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Или не берет никто, или же дачу продают сразу два агентства — одно за 132 млн, другое — за 125», — высказались соседи Пугачевой.

Также соседи считают, что Никита будет долго продавать дом из-за кризиса в стране.

Ранее 33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США. Подробности читайте в этой новости.