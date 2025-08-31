«Стрессовала»: Анастасия Решетова ответила на критику ее авторского шоу

Анастасия Решетова ответила на критику первого выпуска ее собственного шоу.

Бывшая избранница рэпера Тимати решилась на создание авторского проекта. Этой радостной новостью она поделилась в личном блоге, опубликовав уже смонтированный фрагмент. В первом выпуско в гости к модели пришла девочка по имени Варя.

Подписчики Решетовой заметили, что она сильно волновалась и старалась подбирать слова, чтобы все прошло идеально. Однако это не осталось незамеченным хейтерами.

Решетову растритиковали в комментариях под роликом и подчеркнули, что она якобы не умеет общаться: «Ощущение, что девочка вообще не понимает, куда она попала и что за тетя задает ей вопросы», «А зачем она пиарится за счет нестандартных детей?», «Души, душевности, глубины хочется! Фокус на деток надо, не на себя! И тогда точно будет успех. Бесплатный совет Насте», «Итак, общение с детьми — это точно не твое».

Анастасия не смогла пройти мимо критики. Она призналась, что до съемок ей пришлось вить успокоительное, так как сильно переживала из-за запуска нового проекта и личного поведения в кадре.

«Я бы посмотрела на ваши способности, если бы вы перед этим спали 3-4 часа ночью и при этом были на отходняке от успокоительного, который имеет ярко выраженное седативное действие. Я стрессовала день до съемок. Это жизнь, и так иногда случается. Я живой человек. При этом мы продолжаем снимать новые эпизоды, где я уже раскроюсь сильнее. Я буду делать свой проект лучше и лучше. Никто не делает безукоризненно с первого раза», — заверила Решетова.

Звезда соцсетей дала понять, что, несмотря на критику, будет продолжать делать свое шоу, так как ей это нравится. По словам блогерши, она гордится своим проектом.

