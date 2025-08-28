«Активно общается, ходит на ужины»: что известно о личной жизни Алсу спустя год после развода

Светская львица Анна Калашникова рассказала, что происходит в личной жизни певицы Алсу после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По ее словам, артистка находится в активном поиске, но пока нового возлюбленного не встретила. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

В Москве прошла премьера нового проекта KION «Виноград». Посетили мероприятие многие звезды кинематографа и блогеры. Не пропустила событие и Анна Калашникова, которая прокомментировала главные новости российского шоу-бизнеса. В беседе со «Страстями» артистка упомянула певицу Алсу и призналась, что пока ей не удается найти мужчину, с которым она бы захотела построить отношения.

«В окружении друзей говорят, что она вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на какие-то ужины, мероприятия. Вот день рождения у нее был — полный девичник. Насколько я знаю, она делала ужин для друзей, но официально был день рождения, где одни девочки. Поэтому какого-то одного избранника, я так понимаю, нет. В принципе, у нее сейчас упор на карьеру. Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает. Это груз непростой», — поделилась Анна.